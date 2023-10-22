Yozgatlı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir çiftçi, Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hatırlatarak, tarlasına "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

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AA

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı 29 Ekim tarihi yaklaşırken yurdun çeşitli köşelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu yapılan etkinliklere yansıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın beldesi Gümüşkavak Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Erdal Yerden de Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle farklı bir kutlama yapmak istedi.

Çiftçi Yerden, Cumhuriyet'in 100. yılını tarlasına yazı yazarak kutladı.

Toprakta iz bıraktı

Yerden, 72 dekarlık tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hatırlattı

Yerden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözüne istinaden, bir çiftçi olarak 72 dekarlık tarlasına böyle bir yazı yazdığını söyledi.

Yazıyı 3 saatte yazdı

Yazıyı yaklaşık 3 saatte yazdığını anlatan Yerden, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hediye olsun"

Yazıyı severek ve isteyerek yazdım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hediye olsun. Ay yıldızlı bayrağı seven, 'Ben Türküm' diyen herkese hediye ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Nice 100 yıllara. Cumhuriyet'imiz yaşasın. Yazıyı görenler tebrik ediyor. Teşekkür edenler, yazının çok güzel olduğunu söyleyenler oldu. Telefon ediyorlar, tabii ki insan da seviniyor.

Çiftçinin yazdığı "Cumhuriyet 100 yaşında" yazısı drone ile görüntüledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)