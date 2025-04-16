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İHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı içinde Yozgat’taki Kazankaya Kanyonu’nda yürüttüğü yaban hayatını zenginleştirme çalışmaları meyvesini veriyor. Doğaya bırakılan 16 yaban keçisinden biri, kanyonun eşsiz manzarasında yürüyüş yapan bir doğaseverin objektifine takıldı.

KEÇİYLE ÜRKÜTMEDEN SOHBET ETTİ

Doğaseverin kamerasına yansıyan görüntülerde, keçinin merakla yaklaşması ve kısa süreli göz teması sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Vatandaşın sakin kalıp keçiyi ürkütmeden sohbet etmeye çalıştığı anlar izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Zengin biyolojik çeşitliliği ve büyüleyici doğasıyla Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, yaban hayatı gözlemlemek isteyenlerin vazgeçilmez rotalarından biri olmaya devam ediyor.