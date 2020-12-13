Yozgat'ta down sendromlu lösemi hastası Umut, tedavisine destek bekliyor

Umut Bulut'un babası, hiçbir gelirlerinin olmadığını belirterek, hayırseverlere seslendi.

Yozgat'ta 4 yaşındaki down sendromlu Umut Bulut'a 2,5 yıl önce lösemi teşhisi konuldu.

Agahefendi Mahallesi'nde yaşayan Resul (47) ve Zuhal Bulut (46) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Umut'un, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde lösemi olduğu belirlendi.

BABASI İŞTEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Teşhisin ardından 2,5 yıldır her ay 4 kez kemoterapi alan Umut'u Kayseri'ye tedaviye götürüp getiren baba Resul Bulut, çalıştığı işten ayrılmak zorunda kaldı.

Umut için aldıkları aylık bin 400 lira bakım parası ve yakınlarından aldığı borçlarla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.

"HİÇBİR GELİRİMİZ YOK"

Baba Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir gelirinin olmadığını söyledi.

Down sendromlu çocuğunun ateşlenip, enfeksiyon kaptığında Kayseri'ye daha sık gidip gelmek zorunda kaldığını anlatan Bulut, "Eşim de çalışmıyor, hiçbir gelirimiz yok. Çocuğumu Kayseri'ye götürecek gücümüz kalmadı. Devlet büyüklerimiz ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Çocuğumun tedavisi yaptırılırsa çok mutlu oluruz." dedi.