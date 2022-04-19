Geçirdiği kazanın ardından Türkiye'ye dönerek hayata iyice bağlanan 56 yaşındaki Mehmet Taşçı, ömrünü ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Günde 800 ekmek dağıtan Taşçı, 300 ailenin yüzünü güldürüyor.

Mehmet Taşçı isimli Türk vatandaşı, yıllar önce Suudi Arabistan’ın Medine kentine çalışmaya gitti.

Burada çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen Taşçı, 9 gün komada kalarak 32 ameliyat geçirdi.

Hayata geri dönen Taşçı, 2000 yılında memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine kesin dönüş yaptı.

İhtiyaç sahibi ailelere ekmek götürüyor

Geçirdiği kaza sonrası engelli kalan Taşçı, kendini ihtiyaç sahibi kimselere hizmet etmeye adadı. Engeli hayatına mani olmayan Taşçı, boş oturmak yerine Sorgun fırıncı ve diğer esnafın da destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebilen Taşçı, engelli aracıyla 6 yıldır Sorgun sokaklarında kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor. Taşçı’ya, Sorgun’da yaşayan fırıncılar ve hayırsever vatandaşlar da destek olmaya devam ediyor.

Yozgat'ta engelli aracıyla her gün 800 ekmek dağıtıyor VİDEO



"Yaz demiyor, kış demiyor"

Vatandaşlardan Döndü Aktaş, “Mehmet Amca 6 senedir ekmeğimizi getiriyor. Yaz demiyor kış demiyor ekmeğimizi getiriyor. Çok memnunuz, getirenden götürenden Rabbim razı olsun. Mehmet Amca'nın getirdiği ekmeği iftarda yiyoruz.” dedi.





"Eksi 5 derece bile ekmeğimi getiriyor"

Arife Tüysüz ise, “6 yıldır Mehmet Ağabey ekmeğimizi getiriyor. Eksi 5 derecelerde bile soğuk kış demeden ekmeğimi getiriyor. Hiç eksik etmiyor, her gün ekmeğimi getiriyor, çok sağ olsun.” şeklinde konuştu.





"6 yıldır bu işi gerçekleştiriyorum"

Sorgun’da 6 yıldır vatandaşların sofralarına ekmek götürdüğünü söyleyen Taşçı, "Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde inşaatın 8. katından düştüm. 9 gün komada kaldım daha sonra normal polikliniğe alındım. 32 ameliyatımı Riyad ve Medine’de oldum. 2000 yılında Türkiye’ye döndüm. Kendimi toparlayıp da koltuk değneği ve akülü arabamla sağlık açısından bu işi aktif hale gelecek duruma geldikten sonra, tekrar ayağa kalkma şansım olursa ben de senin ümmetlerine faydalı olmak için mücadele edeceğim diye duamı etmiştim. Oradan yola çıkarak bu günlerde bu işi tam 6 yıldır gerçekleştiriyorum. Sorgun fırıncılar ve diğer esnaflarımızdan almış olduğumuz imkanlar doğrultusunda ekmekleri kar kış demeden yağmur çamur demeden çeşitli önlemleri alarak yoksulun, yetimin, fakirin sofrasında bu ekmeği bulundurmaya devam ediyorum.” dedi.

"Rabbim bana engel vermiş ben de halka hizmet için bedenim yürüdüğü sürece gayret edeceğim"

Günde 300 aileye ekmek ulaştıran Taşçı, “Geçen sene Ramazan ayında 100 ekmekle başladım bin ekmekle bitirdim. Bu sene de 500 ekmekle başladım şu anda 950 ekmekle günü tamamlıyorum. Günlük şu ana kadar ulaştığım ekmek verdiğim aile sayısı da 300 kişi olarak devam ediyor. Sorgun halkının verdiği destekler sonucu bu sayıyı 500’e kadar çıkarmak istiyorum. Sadece ekmek değil hangi hayır konusunda olursa olsun biz her zaman için bu konuda hazırız. Şükür Rabbim bana bu engelliği vermiş ben de halka hizmet etmek için bu bedenim, motorum yürüdüğü sürece gayret edeceğim.” diye konuştu.



