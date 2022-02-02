Yozgat'ta jandarma, çocuklarla kardan asker yaptı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde jandarma personeli, çocuklarla birlikte kardan asker ve jandarma aracı yapıp kar topu oynadı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Sarayözü köyünde devriyeye çıkan jandarma personelleri, okul bahçesinde kar ile oynayan çocukları gördü.

KARDAN ASKER VE JANDARMA ARABASI YAPTILAR

Çocuklarla bir süre sohbet eden jandarma ekipleri, kardan asker ve jandarma arabası yapıp çocuklarla kar topu oynadı.

Jandarma ekipleri ve çocuklar, doyasıya geçen bir günün ardından yaptıkları kardan asker ve jandarma aracı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.