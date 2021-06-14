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    Yozgat'ta kadın astsubaylar, sürücülere çikolata ikram etti

    Jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekipleri, sürücülere çikolata ikram edip, karanfil dağıttı.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 17:00
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    Yozgat'ta kadın astsubaylar, sürücülere çikolata ikram etti

    Kadın astsubaylar, uygulama noktasında araçları durdurup, sürücülerin kimliklerini kontrol edip, emniyet kemeri uygulaması yaptı.

    Ekipler, vatandaşları emniyet kemeri konusunda uyardı.

    SÜRÜCÜLERDEN JANDARMAYA TEŞEKKÜR

    Kadın astsubaylar, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla araç sürücülerine ve yolculara çikolata ikram edip karanfil verdi.

    Sürücüler de jandarma ekiplerine teşekkür ederek jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

    Yozgat ta kadın astsubaylar, sürücülere çikolata ikram etti #1

    "FEDAKARCA GÖREV YAPIYORLAR"

    Uygulamadan memnun kaldığını söyleyen sürücü Osman Ararat, “Çok güzel bir etkinlik olmuş, teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.

    Jandarma teşkilatımız ülkemizin her tarafında fedakarca görev yapıyor, onların hepsine başarılar diliyorum” dedi.

    Yozgat ta kadın astsubaylar, sürücülere çikolata ikram etti #2

    Yozgat ta kadın astsubaylar, sürücülere çikolata ikram etti #3

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