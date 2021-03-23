Euro
9.3984
1.5%
Dolar
7.8191
0.48%
Altın
434.72
0.13%
Borsa
1.379
-9.79%
Bitcoin
433.538
-3.96%
EXEN Coin
12.48
-5.52%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C

    Yozgat'ta kafasına dolu düşen kişi hastanelik oldu

    Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışından etkilenen Mustafa Özipek, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 00:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta kafasına dolu düşen kişi hastanelik oldu

    Yozgat'tın Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinlerinde hasar oluştu.

    ARACININ ÜZERİNE KAPATMAYA ÇIKTIĞINDA KAFASINA DOLU DÜŞTÜ

    Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.Yozgat ta kafasına dolu düşen kişi hastanelik oldu #1

    "YARALANDIM, KULAKLARIMDA UĞULTU OLUŞTU"

    Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, "Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim." dedi. Yozgat ta kafasına dolu düşen kişi hastanelik oldu #2

    Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.

    Yozgat ta kafasına dolu düşen kişi hastanelik oldu #3

    Yozgat ta kafasına dolu düşen kişi hastanelik oldu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir