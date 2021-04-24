Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
415.898
3.70%
EXEN Coin
21.99
17.09%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Yozgat'ta katlanan Türk bayrağını düzelten öğrenciler

    Yozgat'ta lise öğrencilerinin, okul duvarında katlanmış Türk bayrağını düzeltmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
    • AA
    • 24.04.2021 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta katlanan Türk bayrağını düzelten öğrenciler

    Yozgat'ın şehir merkezindeki Yavuz Selim İlkokulu duvarında yaklaşık 6 metre yükseklikte asılı Türk bayrağının katlandığını gören öğrenciler, bayrağı düzeltmek için büyük çaba sarf etti.

    Okulun alt kat pencere demirlerine tırmanan öğrencilerden Doğuhan Çanakçı, önce bir arkadaşını omzuna alarak bayrağı indirmeye çalıştı.

    DÜZELTİP AŞAĞI ATLADI

    Arkadaşı bayrağı düzeltemeyince Çanakçı, diğer arkadaşı Hüseyin Ünal'ı omzuna alarak kaldırdı. Ünal, Türk bayrağını düzeltmeyi başardıktan sonra aşağı atladı.

    Gençlerin tehlikeyi umursamadan yaptıkları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Katlanan bayrağı düzelten gençler VİDEO

    Yozgat ta katlanan Türk bayrağını düzelten öğrenciler #1

     

    Yozgat ta katlanan Türk bayrağını düzelten öğrenciler #2

    Yozgat ta katlanan Türk bayrağını düzelten öğrenciler #3

    Yozgat ta katlanan Türk bayrağını düzelten öğrenciler #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir