Yozgat'ta katlanan Türk bayrağını düzelten öğrenciler

Yozgat'ta lise öğrencilerinin, okul duvarında katlanmış Türk bayrağını düzeltmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Yozgat'ın şehir merkezindeki Yavuz Selim İlkokulu duvarında yaklaşık 6 metre yükseklikte asılı Türk bayrağının katlandığını gören öğrenciler, bayrağı düzeltmek için büyük çaba sarf etti.

Okulun alt kat pencere demirlerine tırmanan öğrencilerden Doğuhan Çanakçı, önce bir arkadaşını omzuna alarak bayrağı indirmeye çalıştı.

DÜZELTİP AŞAĞI ATLADI

Arkadaşı bayrağı düzeltemeyince Çanakçı, diğer arkadaşı Hüseyin Ünal'ı omzuna alarak kaldırdı. Ünal, Türk bayrağını düzeltmeyi başardıktan sonra aşağı atladı.

Gençlerin tehlikeyi umursamadan yaptıkları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Katlanan bayrağı düzelten gençler VİDEO