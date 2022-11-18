Yozgat'ta motosiklet tutkunu köpek görenleri hayrete düşürüyor

Yavruyken sahiplendiği köpekle dost olan ve günün neredeyse 24 saatini beraber geçiren Ziya Üstüntaş, her sabah işe motor tutkunu köpeği ile beraber motosiklete binip gidiyor.

Yozgat’ta sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve sadakati ile dikkat çeken köpeğin motosiklet tutkusu da görenleri hayrete düşürüyor.

Yozgat’ta fidan ve çiçek yetiştiriciliği işi ile uğraşan 65 yaşındaki Ziya Üstüntaş, üç yıl önce Rus Collie cinsi köpek sahiplenmesi sonucu en iyi arkadaşı oldu.

Henüz yavru iken köpeği beslemeye başlayan Üstüntaş'ın köpeği, sadakatiyle dikkat çekiyor ve sahibinin yanından bir an olsun dahi ayrılmıyor. Uyku dışında tüm vaktini sahibi ile geçiren köpek ve Üstüntaş’ın dostluğu da görenlerin ilgisini çekiyor.

Köpek her gün motosiklete biniyor

Sahibine olan düşkünlüğü kadar araçta seyahat etmeyi de seven köpek, her gün sahibi ile motosiklet üzerinde işe gidip geliyor.

Motosiklet tutkunu haline gelen köpek, motosiklete ait bir ses veya korna sesini duyar duymaz harekete geçiyor.

Sahibinden önce motosiklet üzerinde kendisi için ayrılan yere kurulan köpeğin motosiklet ile yolculuğu da görenleri hayrete düşürüyor.

Yozgat'ta motosiklet tutukunu köpek görenleri hayrete düşürüyor ViDEO







"Sadece akşamları yatarken ayrıyız"

Günün büyük çoğunluğunu köpeği ile birlikte geçirdiğini söyleyen Ziya Üstüntaş, "Annesinden doğdu hala benim yanımda. Çiçeklere, bitkiye kesinlikle zarar vermez. Sadece akşamları yatarken ayrıyız. Günün 24 saati neredeyse beraberiz. Her gün sabah evden çıkarken beni bekler, motorun sepetinde yatar. Sabahları çıktım mı çıkmadım mı diye beni bekler. Benden ayrı kaldığı zaman bütün iş yerini kontrol eder, gider yolun ortasına yatar. Benim kornamı, ıslığımı, sesimi duyduğu zaman alarma geçer. Her sabah erkenden 5-6 gibi kalkarız, bahçede sulamamızı yaparız, işlerimizi yaparız. Dükkanımızı gelir beraber açarız. Akşam da beni takip eder bir metre mesafeden. Beni bırakıp gidecek mi diye bakar." dedi.





Bu köpek tam bir motor hastası

İHA'nın haberine göre, köpeğinin tam bir motosiklet sevdalısı olduğunu ve köpeğinin çok sadık olduğunu belirten Üstüntaş, "Motora binmeyi çok seviyor, motorun hastası. Motor olsun, araba olsun ben neredeyim orada. Kışın seyahate gittiğim zaman kamyonun üzerinde yatıyor beni bekliyor. Ben onu çok seviyorum o da beni çok seviyor. Ne desem yapıyor, komutlarıma uyuyor. Böyle hayvanları sahiplenmek lazım, bunlar çok sadık hayvanlar. Ağzı var dili yok, gözüyle hitap eder. Kızdığı zaman boynunu büker. Çok severim, motoruma bindirim. Başka arabalara binsem hemen benim yanıma atlar." şeklinde konuştu.



