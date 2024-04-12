Yozgat'ta öğretmenlikten istifa edip köyünde koyun yetiştiriciliğine başladı Sorgun ilçesine bağlı Kodallı Çiftliği köyünde yaşayan, bir dönem Fizik öğretmenliği yaptıktan sonra köy hayatını seçerek “Köyümde yaşamak için bir ‘SÜRÜ’ nedenim var” projesinden faydalanan Celal Yazır, hayvan sayısını 100’den 500’e çıkardı.

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İHA

Yozgat’ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla hayata geçirilen 'Köyümde yaşamak için bir 'SÜRÜ' nedenim var' projesi, tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Yozgat’ta üreticinin umudu oldu.

“Köyümde yaşamak için bir ‘SÜRÜ’ nedenim var" koyunculuk projesinden faydalanan 41 yaşındaki Celal Yazır, 14 olan koyun sayısı önce 100’e daha sonra da 500’e çıkarttı.

Hayvan varlığını 5 katına çıkardı

Proje çerçevesinde devlet desteğinden yararlanan Yazır, hayvan varlığını 5 katına çıkardı.

Besici Celal Yazır, 500 olan küçükbaş hayvan sayısını şimdi bine çıkartmak istiyor.

Köye yerleşti

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2 yıl dershanede öğretmenlik yapan Yazır, 2018 yılında tamamen köyüne yerleşti.

"İlk başladığımda 14 küçükbaş hayvanla başlamıştım"

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak istediğini söyleyen ve devlet desteğiyle 100 koyun aldığını belirten Yazır şu ifadeleri kullandı:

Üniversiteyi bitirdikten sonra 2 yıl dershanede çalıştım. Daha sonra köy hayatını çok sevdiğim için hayvancılıkla uğraşmak istedim. 2018 yılında tamamen köye yerleştim. Devletimizin yapmış olduğu ‘köyümde yaşamak için bir SÜRÜ sebebim var’ projesinden faydalanarak 100 küçükbaş hayvan aldım. O şekilde hayvanlarımı çoğalttım. Bugün 500 küçükbaş hayvanım var. Hayvanlar günlük meraya gidiyor. Meradan geldikten sonra yavrularıyla buluşturuyoruz. Şu an 500 küçükbaş hayvanım var. Hedefim bu sayısı bine çıkartmak. İlk başladığımda 14 küçükbaş hayvanla başlamıştım. Devletimizin çok büyük desteği var. KOP projesinden faydalanarak çadırı kurduk. Bu destekler sayesinde hayvanlarımızın sayısını daha da çoğaltmayı düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)