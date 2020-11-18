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    Yozgat'ta savaş mağduru çocuklardan duvar resimleriyle barış mesajı

    Mülteci çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yaptıkları duvar resimleriyle barış ve özgürlük mesajı verdi.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 16:43
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 16:53
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    Yozgat'ta savaş mağduru çocuklardan duvar resimleriyle barış mesajı

    Yozgat'ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

    ÇOCUKLAR DUVAR RESİMLERİYLE BARIŞ MESAJI VERDİ

    Etkinlik kapsamında Yozgat’ta yaşayan savaş mağduru ailelerin çocukları, duygularını resme döktü.

    Çocuklar, Yozgat Belediyesi Kent Park Sosyal Tesisleri'ndeki oyun parkı duvarına savaş tankının dünyaya çevrili namlusunu, halatla koparan çocukları çizdi.

    Savaşın izlerini unutmak ve mutlu olmak istediklerini söyleyen çocuklar, resimde halat çekme yarışından esinlendiklerini , dünya çocuklarının halatın ucundan tutarak, savaş karşısında durduklarını anlattıklarını belirtti.

    Yozgat ta savaş mağduru çocuklardan duvar resimleriyle barış mesajı #1

    Yozgat ta savaş mağduru çocuklardan duvar resimleriyle barış mesajı #2

    Yozgat ta savaş mağduru çocuklardan duvar resimleriyle barış mesajı #3

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