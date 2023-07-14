Yozgat'ta tırpan işçilerinin aylık ücreti 30 bin lirayı geçiyor Hava sıcaklığının 30 dereceleri geçtiği kentte günlüğü 800 ila 1000 lira arasında değişen ancak her geçen gün sayıları azalan tırpan işçilerinin yeşil mercimek hasadı mesaisi başladı.

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İHA

Yaz havalarının gelmesiyle birlikte tarlalarda hasatlarda başladı.

Yurdun her noktasında farklı bir ürün yetiştirilirken yeşil mercimek üretiminde ilk sıralarda yer alan şehir Yozgat.

Kentte çiftçiler, hasat sezonunu açtı.

Kimi çiftçi makine yardımıyla yeşil mercimek hasadı yaparken, kimileri de geleneksel yöntemlerle tırpan yardımıyla hasada başladı.

Günlükleri 800 TL

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sayıları günden güne azalan ve geçimlerini tırpan işiyle sağlayan işçilerin de yeşil mercimek hasadıyla birlikte zorlu mesaileri başladı.

Sabahın erken saatlerinde işe başlayan tırpan işçileri, 30 dereceyi bulan sıcak havanın altında çalışmaya devam ediyor.

Günlüğü 800 ila bin lira arasında değişen yevmiye ile çalışan tırpan işçileri, Yozgat’ın merkeze bağlı Çalatlı köyünde bereketli topraklarda rızıklarını çıkarıyor.

"Bu yıl yüksek verim bekliyoruz"

Çalatlı köyünde 40 dönüm alana yeşil mercimek ektiğini belirten 63 yaşındaki Bünyamin Ayverdi, 20 yaşından bu yana çiftçilikle uğraştığını söyledi.

Ayverdi, şöyle dedi:

Arpa, buğday, mercimek, nohut ekiyoruz. Çok uzun yıllardır tırpan ile hasat yaptırıyoruz. Sadece ekinlerimizi biçere veriyoruz. Makine alamıyoruz. 40 dönüm alana yeşil mercimek ektim, yağışlarla birlikte geçen yıla oranla bu yıl mercimekten yüksek verim bekliyoruz.

"Tırpan ile hasat yapan çok fazla kimse kalmadı"

Yozgat’ın Yazıpınar köyünden Çalatlı köyüne yeşil mercimek hasadı için geldiğini söyleyen tırpan işçisi 56 yaşındaki Hıfzı Erdoğan ise çocukluktan beri tırpan ile hasat yaptığını ifade etti.

Erdoğan, şunları söyledi:

Biz tırpan ile hasadı çocukluktan beri yapıyoruz. Tırpan ile hasat yapan çok fazla kimse kalmadı. Bu iş çok zor. Tırpanla hasat makineye göre biraz daha uygun. Makinede çalışan işçi çok oluyor, maliyeti de yüksek. Onun için tırpan ile hasadı tercih ediyorlar.

Günlük bin TL’ye çalışıyorlar

Yeşil mercimek hasadı için Çalatlı köyüne gelen 52 yaşındaki İdris Altınok da, şu ifadeleri kullandı: