Yozgat’ta üniversiteyi bırakıp, tavuk çiftliği kurdu

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp memleketine dönen Simge Turgut, kendi imkanları ile kurduğu tesiste organik yumurta üretmeye başladı.

İstanbul’da üniversite eğitimini yarıda bırakan Simge Turgut, memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesine dönerek tavuk çiftliği kurdu.

Kendi imkan ve birikimi ile yemleme ve sulama sistemlerini de kuran Turgut, 450 tavuk alarak organik yumurta üretimine başladı.

Güzel havalarda tavukları dışarı çıkararak doğal ortamlarda beslenmelerini sağlayan Turgut, ortalama 300 yumurtayı ilçe merkezinde satmaya başladı.

“İSTEDİĞİMİZ ZAMAN HER İŞİ BAŞARABİLİRİZ”

Eşinin de yardımı ile organik yumurta üretimi yapan Turgut, yaşadığı tecrübeyi şu sözler ile anlattı:

“İstanbul’da yaşıyordum. Ailem burada yaşıyor. Bu işe dayımla ortak olarak başladım. Tavuk çiftliğimizi kurduk hiçbir destek almadık şu an için. Ama ilerleyen dönemlerde devletten destek alacağım. Kadınların bu işi yapamayacağını düşünen var, çekinen kadınlarımız da var ama biz istediğimiz zaman her işi başarabiliriz buna inanıyorum. Ben de o nedenle bu işe yöneldim, çok mutluyum.





“İŞİMİZİ İLERLETMEK İSTİYORUZ”

Tavukların sabahları yemini, suyunu veriyoruz. Sürekli kontrollerini yapıyoruz, aşılarını veriyoruz. Şu an 450 tavuk aldık. İlerleyen zamanlarda 5 bin tavuğa çıkarıp yerimizi daha da genişletmek istiyoruz. Tavuklarımız yumurta tavukları. Yılda 250-390 arasında yumurta veriyorlar. Yumurta üzerine işimizi ilerletmek istiyoruz.”