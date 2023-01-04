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    Yozgat'ta yetiştirileren Türk somonu, Avrupa'ya ihraç ediliyor

    Bozkırın ortasındaki Çekerek Barajı'nda kurulu tesislerde yetiştirilen alabalıklar, Karadeniz'deki kafeslerde olgunlaştıktan sonra "Türk somonu" olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
    • 04.01.2023 - 18:44
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    Yozgat'ta yetiştirileren Türk somonu, Avrupa'ya ihraç ediliyor

    Yozgat'ta üretilen somon balıkları, Norveç somonuna rakip oldu..

    Çekerek ilçesinde bulunan baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemi ile alabalık yetiştiriliyor.

    Barajdaki 14 işletme, 90 kafeste yılda 2 bin ton alabalık yetiştiriyor.

    36 ülkeye ihraç ediliyor

    Belirli bir grama ulaşan balıklar daha sonra Karadeniz'deki tesislere gönderiliyor.

    Alabalıklar, Karadeniz'de bulunan balık tesislerindeki kafeslerde olgunlaştıktan sonra Türk somonu olarak 36 ülkeye ihraç ediliyor.

    Barajda yetiştirilen alabalıkların denize sevkiyatı tırlarla karşılanıyor.

    "Avrupa ülkelerine gönderiyoruz"

    2015 yılında balıkçılığa başlama kararı alan Adnan Yılmaz, İHA'ya yaptığı açıklamasında "Yaz sezonunda 3 gram olarak attığımız balıkları, Karadeniz Bölgesi’ne somon adayı olarak veriyoruz. Üretimden memnunuz, biz de bu sulardan ekmeğimizi kazanıyoruz. Sevkiyat için tırlarımız hazır, üretmeye devam ediyoruz. Bu balıkları Karadeniz’e gönderiyoruz. Kendi ürettiğimiz somonlar da var, onları da Avrupa ülkelerine gönderiyoruz" dedi.

    Yozgat ta yetiştirileren Türk somonu, Avrupa ya ihraç ediliyor #1

    "Balıklarda ayrı bir tat ve lezzet var"

    Türk somonunun Norveç somonuna rakip olduğunu da söyleyen Yılmaz, "Balıklarımız Türk somonu, Norveç somonuna rakip. Çekerek Barajı'mızın suyu kaliteli, oksijeni yüksek ve su değeri güzel, dolayısıyla bizim yetiştirdiğimiz balıklar da ayrı bir tat, lezzet var" şeklinde konuştu.

    Yozgat ta yetiştirileren Türk somonu, Avrupa ya ihraç ediliyor #2

    Yozgat ta yetiştirileren Türk somonu, Avrupa ya ihraç ediliyor #3


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