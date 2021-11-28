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    Yozgat'taki Ayşe'nin hedefi, milli takıma dahil olmak

    24 yaşındaki bedensel engelli Ayşe Uzar, çocukluk hayali olan basketbol sporu ile 3 ay önce tanıştı. Basketbolla yeni bir hayata başlayan Uzar, milli takım formasını giymeyi hedefliyor.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 18:10
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 18:15
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    Yozgat'taki Ayşe'nin hedefi, milli takıma dahil olmak

    Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Ayşe Uzar, hayallerine kavuştu.

    Genç kızın hayatı, 3 ay önce Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele eden takımın davetiyle değişti.

    Çocukluktan itibaren basketbol oynama hayaliyle yaşayan Uzar, Başkan Altınkuyu’nun davetiyle kendisini tekerlekli basketbol takımında buldu.

    MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK İSTİYOR

    Uzar, antrenörleri eşliğinde Sorgun Kapalı Spor Salonu'nda basketbol antrenmanlarını sürdürürken, hırsı ve performansı da dikkat çekti. Çocukluk hayaline kavuşan Ayşe Uzar, performansını yükseltip milli takımda forma giymeyi hedefliyor.

    Yozgat'taki Ayşe'nin hedefi, milli takıma dahil olmak VİDEO


    Yozgat taki Ayşe nin hedefi, milli takıma dahil olmak #1

    "BASKETBOL, HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

    Basketbol sporunun hayatını büyük ölçüde değiştirdiğini söyleyen 24 yaşındaki sporcu, engellilerin hayata küsmeyip kendilerine uygun bir spor dalı ile uğraşmalarını istedi. Basketbol oynamaya 3 ay önce başladığını da belirten Uzar, "Küçüklükten beri hayalini kurduğum basketbolu engelimden dolayı oynayamıyordum. Şimdi bu fırsat elime geçti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü'nde oynamaya başladım. Basketbol benim hayatımı çok değiştirdi. Bütün engelli arkadaşlarımın bir spor dalı ile uğraşmalarını istiyorum, eve kapanmasınlar, hayattan kopmasınlar." dedi.

    Yozgat taki Ayşe nin hedefi, milli takıma dahil olmak #2

    "HEDEFİM MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK"

    Basketbolu çok sevdiğini aktaran Ayşe Uzar, "Bundan sonraki hedefim milli takıma seçilmek, milli takımımızın maçlarını da izliyorum. Çok çalışıp milli takıma gitmek istiyorum. Başarılı bir sporcu olacağım." şeklinde konuştu.

    Yozgat taki Ayşe nin hedefi, milli takıma dahil olmak #3

    Yozgat taki Ayşe nin hedefi, milli takıma dahil olmak #4

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