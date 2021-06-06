YSK sözleşmeli memur alımı 2021: Yüksek Seçim Kurulu memur alımı başvuru şartları ve tarihleri

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanı yayımladı. Peki Yüksek Seçim Kurulu memur alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru şartları ve tarihleri..

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, alımların sözleşmeci çözümleyici ve sözleşmeli programcı kadrolarına yapılacağı bildirildi.

Kamuya yapılacak olan sözleşmeli personel alımı kapsamında adayların KPSS 60 puan şartının taşıması gerektiği ifade edildi.

Yayımlanan ilana göre, YSK bünyesine 6 adet sözleşmeli çözümleyici ve 3 adet sözleşmeli programcı alınacak. Her bir unvan için boş olan sözleşmeli personel alımı için 10 (on) katı aday kadar sözlü sınava çağrılacak.

Peki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) memur alımı başvuru şartları nedir? YSK kamu personeli alımı başvuru tarihleri...

YSK SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI HAKKINDA

Kamuda personel olarak görev almak isteyenler için yeni personel alımları yayımlanmaya devam ediyor.

KPSS B grubu ile toplamda 9 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 14 Haziran tarihi itibariyle başlayacak olup 23 Haziran tarihinde sona erecek.

YSK’nın resmi web sayfasında yayımlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

''Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçmen Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet Sözleşmeli Programcı alınacaktır. Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.''





BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar şu şekilde:

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış olmak.

4- Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Adaylar Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler sözlü sınava alınmazlar.

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular 14 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp 23 Haziran 2021 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir.

YSK sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemlerinin YSK’nın resmi sayfasından alınacağı belirtildi.

Resmi duyuruda başvurularla ilgili, ''Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan ''Aday Başvuru Formu'' eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.'' denildi.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağırılacaktır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1- Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2- Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3- Teknik ve Mesleki bilgi düzeyine ilişkin sözlü sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Sistem Yönetimi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik

b) Veritabanı (PostgreSQL)

c) Yazılım Geliştirme

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav; Sistem Yönetimi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik (20 puan), Veritabanı (PostgreSQL) (20 puan), Yazılım Geliştirme (20 puan), Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (40 puan) üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Sözlü sınavı kazananlar Başkanlık resmi internet sayfasında (https://www.ysk.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmündedir.

DİĞER HUSUSLAR

– Bu sınava yönelik, sözlü sınav giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen duyurular Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden yapılacaktır.

– Sözlü sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.

– Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.