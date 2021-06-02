- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Yufkanın pratik hali: Çıtır yufkada tavuk tarifi
Yufkanın pratik hali: Çıtır yufkada tavuk tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsünde çıtır yufkada tavuk tarifi yer alıyor. Çıtır yufkada tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi...
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 14:05
Gelin ve kayınvalidelerin altın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yemek yarışması Gelinim Mutfakta, her bölüm farklı tarifleriyle ekranlara geliyor.
Gelin adayları yufka ve tavuklu bir tarif apacak ve kayınvalidelerin beğenisine sunacak. Çıtır çıtır yufkası, tavuklu harcı ve iştah açan görüntüsüyle yufkada tavuk tarifi merak konusu oldu.
Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanan programın seyircileri, yufkaya sarılı tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? araştırmaları yapıyor.
Peki en leziz ve pratik çıtır yufkalı tavuk nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri..
ÇITIR YUFKADA TAVUK MALZEMELERİ
- 1 tane taze yufka
- 1 çorba kasesi haşlanıp didilmiş tavuk göğsü
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1 diş sarımsak
- Tuz, karabiber, pul biber
Üzeri İçin;
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı pul biber
ÇITIR YUFKADA TAVUKTARİFİ
- Tavuk haşlanır tavuk istenilen büyüklükte didilir.
- Yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve baharatlarla bir kasede harmanlanır servis tabağına alınır.
- Yufka tezgaha açılıp yanlarından hafif içe katlanarak yarısına kadar rulo şeklinde sıkı sıkı sarılır yarısında kesilir.
- Uç kısımları hafif ıslatılıp yapıştırılır. kızarırken açılmaması için diğer yarısı da bu şekilde hazırlanıp birer parmak kalınlığında kesilir.
- İsterseniz yufkanın tamamını sarıp kesebilirsiniz öyle biraz kalın oluyor yufkalar sıvı yağ da kızartılır ve tavukların üzerine yerleştirilir.
- Tereyağ da yakılmış kırmızı ve pul biber üstlerinden gezdirilerek servis yapılır.
- Afiyet olsun.