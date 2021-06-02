Yufkanın pratik hali: Çıtır yufkada tavuk tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsünde çıtır yufkada tavuk tarifi yer alıyor. Çıtır yufkada tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi...

Gelin ve kayınvalidelerin altın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yemek yarışması Gelinim Mutfakta, her bölüm farklı tarifleriyle ekranlara geliyor.

Gelin adayları yufka ve tavuklu bir tarif apacak ve kayınvalidelerin beğenisine sunacak. Çıtır çıtır yufkası, tavuklu harcı ve iştah açan görüntüsüyle yufkada tavuk tarifi merak konusu oldu.

Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanan programın seyircileri, yufkaya sarılı tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? araştırmaları yapıyor.

Peki en leziz ve pratik çıtır yufkalı tavuk nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri..

ÇITIR YUFKADA TAVUK MALZEMELERİ

1 tane taze yufka

1 çorba kasesi haşlanıp didilmiş tavuk göğsü

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri İçin;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

ÇITIR YUFKADA TAVUKTARİFİ