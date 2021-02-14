Yüksek dozda alınan C vitamini koronavirüse karşı yardımcı olmuyor

4 farklı grup üzerinde yapılan araştırmada C vitamin ve çinkonun yüksen dozda kullanımı koronavirüse karşı etkili değil

JAMA Network Open dergisi C vitamini ve çinkonun yüksek dozlarda alınmasının koronavirüsle olan savaşa ne derece yardımcı olduğu konusunda bir araştırma yayınladı.

Dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, viral soğuk algınlığı ve griple mücadelede rüştünü ispatlamış olan C vitamini ve çinko, koronavirüse karşı etkili değil.

4 AYRI GRUP ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Daily Mail'in aktardığına göre araştırmada, koronavirüse yakalanarak evde tedavi olan ve 214 yetişkinden oluşan 4 ayrı grup belirlenerek, bu hastalara yüksek dozda C vitamini, yüksek dozda çinko ya da her ikisi de verildi.

Bu arada dördüncü gruba ise ateş düşürücü ilaçlar verilerek dinlenmeleri ve su içmeleri söylendi, fakat belirtilen takviyelerin hiçbirini almadılar.

Bilim insanları, ilk 3 grupta koronavirüs semptomlarının azaldığına ilişkin herhangi bir kanıt ortaya çıkaramadı.

YAN ETKİSİ OLABİLİYOR

Dahası, yüksek dozda takviyeler; bazı hastalarda mide bulantısı, ishal ve mide krampları gibi yan etkilere neden oldu.

Önceki araştırmalar, C vitamininin bir antioksidan olarak bağışıklık sistemini güçlendirmede çok önemli bir rol oynadığını ve soğuk algınlığının süresini çocuklarda yüzde 14, yetişkinlerde de yüzde 8 oranında kısalttığını göstermişti.

Bununla birlikte sağlık otoriteleri, C vitamininin, soğuk algınlığı semptomları başladıktan sonra alınması halinde herhangi bir etkisinin olmayacağını ifade etmişti.

Öte yandan çinkonun, hücrelerin enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yapılan 13 ayrı çalışma, çinkonun soğuk algınlığının ilk belirtilerinin görüldüğü 24 saatte alınması halinde, hastalığın süresinin bir gün azaltılabileceğini ortaya çıkarmıştı.