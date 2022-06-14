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- Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları 2022: İstanbul-Ankara-Konya YHT ne kadar, kaç TL?
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları 2022: İstanbul-Ankara-Konya YHT ne kadar, kaç TL?
- Haber Merkezi
- 14.06.2022 - 10:30
2009 yılında hizmete giren Yüksek Hızlı Tren, İstanbul-Ankara-Konya arasında düzenli olarak sefer yapıyor.
Binlerce vatandaşın seyahat standartlarını yükselten YHT, ulaşım ve konfor açısından da tercih ediliyor.
Son günlerde akaryakıttaki fiyat yükselişi ulaşıma da yansıdı.
2022 yılında geçerli olacak YHT bilet fiyatlarına zam yapıldı.
Yüksek Hızlı Tren seferlerini kullanan vatandaşlar, yapılan son zammın ardından YHT bilet fiyatlarını merak ediyor.
Peki, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri ne kadar oldu? İstanbul-Ankara-Konya YHT bilet fiyatları ne kadar? İşte yeni tarife...
YHT 2022 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı.
Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatları yapılan zammın ardından 151'dan 195 liraya yükseldi.
Konya-İstanbul arası YHT bilet fiyatları 235 lira, Konya-Ankara arası yüksek hızlı tren bilet fiyatı 87 lira oldu.