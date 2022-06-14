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Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları 2022: İstanbul-Ankara-Konya YHT ne kadar, kaç TL?

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları 2022: İstanbul-Ankara-Konya YHT ne kadar, kaç TL?

Şehirler arası yolculukta hem hız hem de konfor sağlayan Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına zam geldi. Peki İstanbul-Ankara-Konya YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu?