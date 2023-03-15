Yüksek IQ’lu olup olmadığını kanıtla! Sadece 3 hamlede 4 üçgen yapabilir misin?

Zeka oyunları, sosyal medyadaki son trendlerden biri haline geldi. Birçok kişi zihinsel egzersiz yapmak için çeşitli türlerde zeka oyunları arıyor.
Kibrit çöpü bulmacaları yanlış olan ve çözülmesi gereken denklemler şeklindedir. Problem çözme becerilerini geliştirmek isteyenler doğru yerdeler.
Bu zeka oyunu karşılaşabileceğiniz en zor bulmacalardan biri. Mümkünse birkaç saniye içerisinde çözmeye çalışın.
Yalnızca 3 kibrit çöpünü hareket ettirerek 4 üçgen oluşturmaya çalışın. Bunun için kendinize süre koyun ve başlayın…
Çözebildiniz mi? Eğer kolay geldiyse kendinize zaman kısıtlamaları koyabilirsiniz. Bulmacayı çözemediyseniz umudunuzu kaybetmeyin. İlk denemede kaybetseniz bile denemeye devam edin. Aşağıda bulmacanın çözümünü verdik.
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3 kibriti alt üçgenden yukarı doğru hareket ettirin. Bu 4 üçgen yapacaktır.