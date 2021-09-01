Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alım ilanı: YÖKAK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 adet sözleşmeli personel alacak. Peki YÖKAK sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları..

Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre YÖKAK; KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, teknik hizmet personeli ve büro personeli kadrolarında sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, 1-10 Eylül 2021 tarihleri arasında online olarak yapılabilecek. Peki, Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Yükseköğretim Kalite Kurulu işçi alımı başvuru şartları…

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, dijital ortamda 1-10 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 10 Eylül 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Özel Şartlar

- KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

- Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacak.

- Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacak.

Genel Şartlar

1. Başvuracak adaylarda özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.

Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

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