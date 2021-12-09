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    Yüksekova'da 10 köy ve 20 mezra yolu, kar nedeniyle kapandı

    Kar yağışının etkili olduğu Yüksekova'da 10 köy ve 20 mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:40
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    Yüksekova'da 10 köy ve 20 mezra yolu, kar nedeniyle kapandı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

    İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

    Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı.

    İLK IŞIKLARLA BİRLİKTE YOLLAR TEMİZLENDİ

    Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerde çalışma başlattı. İlçe halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

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    Yüksekova da 10 köy ve 20 mezra yolu, kar nedeniyle kapandı #10

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