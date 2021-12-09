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Yüksekova'da 10 köy ve 20 mezra yolu, kar nedeniyle kapandı

Yüksekova'da 10 köy ve 20 mezra yolu, kar nedeniyle kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Yüksekova'da 10 köy ve 20 mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı.