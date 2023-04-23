Yüksekova'da 50 kilometre hızla giden araç yaptı Yüksekova'da çobanlıktan arda kalan zamanlarda, hayalini kurduğu aracı hurda malzemeleri birleştirerek yapmayı başardı.

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Akocak köyünde çobanlık yapan 29 yaşındaki Murat Özaras, çöpe atılan hurdalar ile satın aldığı ikinci el malzemeleri evinde biriktirdi.

Bir yandan çobanlık yapan Özaras, bir yandan da topladığı hurdalarla hayalindeki benzinli arabayı yapmak için çalışma başlattı.

Dalga geçtiler

3 aylık bir çalışmanın neticesinde, herkesin kendisiyle dalga geçerek gerçekleştiremeyeceğini söylediği aracı yapan genç, daha sonra aracına binerek köyde deneme turu attı.

"Çoğu malzemeyi hurdacıdan getirdim"

Aracın ileri ve geri yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ve saatte 50 kilometre hız yapabildiğini belirten Özaras, şunları söyledi:

Çocukluktan beri bir yeteneğim vardı ama bunu gerçekleştirmek için sermaye gerekiyordu. Sermayem olmadığı için bir şeyler yapamıyordum. En sonunda yapmaya karar verdim. Çoğu malzemeyi hurdacıdan getirdim. Bazı parçalarını ise internet üzerinden istedim. İlk başlarda herkes yapamazsın diyordu ama ben kendime inanıyordum ve yaptım. Ben bu konuda bana destek sunan babama çok teşekkür ediyorum.

"Çok farklı fikirlerim var"

Aracın saatte 50 kilometre hız yapabildiğine dikkat çeken Özaras, şu ifadeleri kullandı: