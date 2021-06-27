Vatandaşların rahatça aşı olmalarını sağlamak amacıyla kurulan çadırda, randevusuz aşı uygulaması yapılıyor.

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşı yaşı 18'e kadar inerken, sağlık çalışanları herkesin aşılanması için çabalıyor.

Bu kapsamda, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde aşı çadırı kuruldu. Çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"HEMEN RANDEVUSUZ GELİP AŞIMI YAPTIRDIM"

Koronavirüs aşısını yaptıran İrfan Dağüstü, “Aşımızı olduk çok şükür. Bugün çarşı merkezinde kurulan aşı çadırı güzel oldu.

Ben esnafım, iyi fırsat oldu bana. Hemen gelip randevusuz aşımı yaptım.

Şükürler olsun. İnşallah bu hastalık biter, eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz.” dedi.

Yüksekova’da randevusuz aşı çadırı kuruldu ViDEO







"VATANDAŞLAR TARAFINDAN YOĞUN BİR TALEP VAR"

Mazlum Karabulut ise zaman kaybına neden olmadan randevusuz bir şekilde aşısını olduğunu belirterek, “Aşı herkese iyi gelecek inşallah.

Görüldüğü gibi vatandaşlar tarafından yoğun bir talep var.

İnşallah kısa bir sürede bu hastalığı yener ve eski yaşantımıza döneriz.'' ifadelerini kullandı.



