Yüksekova'da baharın müjdesi! Kardelenler çiçek açtı Terörden temizlenen Cilo Dağı'nın eteklerini süsleyen kardelenler, sert geçen kışın sona geldiğini müjdeledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyünün Cilo Dağı yakınlarında bulunan ovada beyaz örtü şeklinde yeşeren beyaz kardelenler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kış mevsimin sona erdiğini simgeleyen, baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, Yüksekova'da sert geçen kış mevsiminin ardında kendilerini gösterdi.

Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen kardelenlerin etrafını çeviren karlar ise ayrı bir güzellik katıyor.

"Bu aylar kardelen ayıdır"

Yüksekova’nın bereketli topraklarının her bitkiyi bünyesinde barındırdığını ifade eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, şu ifadeleri kullandı: