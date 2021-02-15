Euro
8.454
-0.84%
Dolar
6.9647
-1.01%
Altın
408.31
-0.91%
Borsa
1.557
1.23%
Bitcoin
339.959
-3.69%
EXEN Coin
17.30
-1.14%
1ºC
İstanbul
Kar 1 C

    Yüksekova'da bir kurt, merkezde yiyecek aradı

    Soğuk havalar nedeniyle olumsuz etkilenen yaban hayvanlarından olan bir kurt, yiyecek bulamadığı için gündüz vakti ilçe merkezine indi.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 16:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yüksekova'da bir kurt, merkezde yiyecek aradı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

    Sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne inen kurt, çevredekilerin bakışları arasında yiyecek aradı.

    Vatandaşları fark edince bölgeden uzaklaşan kurdun yiyecek araması, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    BELEDİYE VATANDAŞLARI UYARDI

    Yüksekova'da son günlerde şehir merkezinde görülmeye başlanan kurtlar korkuya neden olurken, Belediye yetkilileri de vatandaşları uyardı.

    GECE DIŞARI ÇIKILMAMASI GEREKİYOR

    Konuyla ilgili Yüksekova Belediyesi Veteriner İşleri Birimi, kurt görülmesi durumunda kendilerine haber verilmesi ve gece saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

    Yüksekova da bir kurt, merkezde yiyecek aradı #1

    Yüksekova da bir kurt, merkezde yiyecek aradı #2

    Yüksekova da bir kurt, merkezde yiyecek aradı #3

    Yüksekova da bir kurt, merkezde yiyecek aradı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir