- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Yüksekova'da bir kurt, merkezde yiyecek aradı
Yüksekova'da bir kurt, merkezde yiyecek aradı
Soğuk havalar nedeniyle olumsuz etkilenen yaban hayvanlarından olan bir kurt, yiyecek bulamadığı için gündüz vakti ilçe merkezine indi.
- DHA
- 15.02.2021 - 16:09
- Güncelleme : 15.02.2021 - 16:10
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne inen kurt, çevredekilerin bakışları arasında yiyecek aradı.
Vatandaşları fark edince bölgeden uzaklaşan kurdun yiyecek araması, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
BELEDİYE VATANDAŞLARI UYARDI
Yüksekova'da son günlerde şehir merkezinde görülmeye başlanan kurtlar korkuya neden olurken, Belediye yetkilileri de vatandaşları uyardı.
GECE DIŞARI ÇIKILMAMASI GEREKİYOR
Konuyla ilgili Yüksekova Belediyesi Veteriner İşleri Birimi, kurt görülmesi durumunda kendilerine haber verilmesi ve gece saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.