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Yüksekova'da bir kurt, merkezde yiyecek aradı

Yüksekova'da bir kurt, merkezde yiyecek aradı

Soğuk havalar nedeniyle olumsuz etkilenen yaban hayvanlarından olan bir kurt, yiyecek bulamadığı için gündüz vakti ilçe merkezine indi.