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    Yüksekova’da buz tutan araçları naylonla kapladılar

    Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki araçların üzeri naylon, battaniye ve brandayla kaplandı.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 11:29
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    Yüksekova’da buz tutan araçları naylonla kapladılar

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, geçen haftaki kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu.

    1900 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan Yüksekova'da, geceleri hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü.

    Bu da ağaçların buz tutmasına neden oldu.

    NAYLONLU ÖNLEM

    Sadece ağaçlar değil, soğuk havayı alan araçlar da etkilendi. Kimi araç çalışmazken kimisi ise alınan önlemlerle kurtuldu.

    Yüksekovalı bazı sürücüler evlerinin önündeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatmaya çalıştı.

    Hakkari buz kesti araçlara naylon battaniye örtüldü İZLE

    Yüksekova’da buz tutan araçları naylonla kapladılar #1

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