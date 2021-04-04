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    Yüksekova'da iki mevsim bir arada

    Açan çiçekler ve karlı dağlar ortaya güzel görüntüler çıkardı.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 09:11
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    Yüksekova'da iki mevsim bir arada

    İki mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

    Hava sıcaklığının arttığı Yüksekova Ovası’nda bahar mevsimi yaşanırken, ilçenin çevresini saran dağlar ise beyaz örtüsüyle büyülüyor.

    Çiğdemlerin açtığı ve yeşil örtüsüyle güzel görüntüler oluşturan ovanın yanı başındaki karlı dağlar ise görenleri mest ediyor.

    OVADA BAHAR, DAĞDA KAR

    Ovada bahar yaşanırken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele devam ediyor.

    Bazı vatandaşlar ise iki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede fotoğraf çekiyor.

    Yüksekova da iki mevsim bir arada #1

    Yüksekova da iki mevsim bir arada #2

    Yüksekova da iki mevsim bir arada #3

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