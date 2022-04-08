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    Yüksekova'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için futbol turnuvası

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve kadınları spora yönlendirmek amacıyla futbol turnuvası düzenlendi.
    • AA
    • 08.04.2022 - 01:34
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    Yüksekova'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için futbol turnuvası

    İlçedeki bir halı sahada başlayan turnuvaya 10 takımdan 120 kadın sporcu katıldı.

    Müsabakalar öncesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren folklor ekibi gösteri sundu.

    "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" pankartıyla sahaya çıkan kadın sporcular, maçtan galibiyetle ayrılmak için ter döktü.

    Yüksekova'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için futbol turnuvası - VİDEO

    "Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensuplarıyız"

    Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, gazetecilere, kadınların sosyo-kültürel ve siyasal tarihin inşa ve ihyasında büyük roller üstlendiğini belirtti.

    Yüksekova da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için futbol turnuvası #1

    Keskin, şöyle konuştu:

    "Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşı'nın Nene Hatun'u, Halide Edip Adıvar'ı, Halime Çavuş'u, bizim kadınlarımızdır. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak. Kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Yine bu şiarla kadınlara verdiğimiz değeri bir kez daha hatırlatmak ve yaşamamızın bir parçası olduğunu anlatmak maksadıyla ilçemizde kadınlar arası futbol turnuvasını başlattık. İlk defa yapılacak bu turnuvanın ilçemizde bir emsal olmasını ve renk katmasını temenni ediyorum."

    Yüksekova da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için futbol turnuvası #2

    Turnuvanın ilk gününde oynanan 3 karşılaşma, Esendere Beldesi 1 - Yukader derneği 0, Adaklı Köyü İlkokulu 1- Yüksekova İmam Hatip Lisesi 5, Yüksekova Belediyespor 0 - Halk Eğitimi merkezi 0 sonuçlarıyla tamamlandı.

    Yüksekova da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için futbol turnuvası #3

    Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

    Yüksekova da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için futbol turnuvası #4

    Yüksekova da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için futbol turnuvası #5


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