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- Yüksekova’da kara saplanan kamyonetten 50 koyun kurtarıldı
Yüksekova’da kara saplanan kamyonetten 50 koyun kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kasasında 50 koyun bulunan kamyonet kara saplandı. 50 koyun, çevreden gelen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
- İHA
- 24.12.2021 - 20:10
Hakkari Yüksekova'nın Büyükçiftlik beldesinde meydana gelen olayda, 50 koyun taşıyan Isuzu kamyonet, buzlu yoldan kayarak şarampole girip kara saplandı.
50 KOYUNU VATANDAŞLAR KURTARDI
Saplandığı kardan çıkamayan kamyonetin kasasında bulunan 50 koyun, çevreden gelen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Karayolları Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri olayın yaşandığı yerde yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını yaptı.