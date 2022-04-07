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- Yüksekova’da kardelenler çiçek açtı
Yüksekova’da kardelenler çiçek açtı
Baharı müjdeleyen kardelenlerin çiçek açtığı Yüksekova'da görsel şölen oluştu.
- DHA
- 07.04.2022 - 11:31
- Güncelleme : 07.04.2022 - 11:54
Ülkeye baharın gelmesiyle birlikte açan çiçekler, vatandaşların yüzünü güldürdü.
Kışın sona ermesiyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de çiçekler açtı.
İnanlı köyünde, ilkbaharın müjdecisi kardelen ve çiğdemler görsel şölen sundu.
Cilo Dağları eşliğinde kardelen manzarası
Bölgeye ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplı 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları’nın manzarası eşliğinde kardelenlerin fotoğraflarını çekti.