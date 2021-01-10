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    Yüksekova'da köylülerin su kaynağı kurudu

    Yağışların az olması nedeniyle mahallelerinde su kaynakları kuruyan Yüksekovalılar, üzüntülerini dile getirdi.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 11:38
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    Yüksekova'da köylülerin su kaynağı kurudu

     

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl kar ve yağmurun az yağması nedeniyle yer altı suları azaldı.

    İlçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan İpek Mahallesi Pizok mevkiinde bulunan kaynak da kurudu. Mahalledeki çeşmeler de suzuzluk nedeniyle akmaz oldu.

    Kaynak çevresinde araştırma yapan mahalle halkı, suyun tamamen kesildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.

    CİDDİ BİR KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

    Mahalle halkından Hamdi Babat, kuraklık nedeniyle kaynağın tamamen kuruduğunu belirterek, "Geçen sene bu aylarda sularımız çok iyi akıyordu. Şu an tamamen kurumuş durumda. İlçedeki vatandaşlar, bu kaynaktan gelen suyun aktığı çeşmeden su alıyordu.  Bu durum bizi üzdü. Şu an ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız." dedi.

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