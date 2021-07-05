Geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, ot biçme döneminin başlamasıyla tarım aletlerinin giremediği bölgeleri tırpanla biçmeye başlayarak, bunun bir geleneğe dönüştüğünü söyledi.

Hakkari Yüksekova'ya 38 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımlı Tarlacık köyündeki çiftçiler kavurucu sıcaklarda tırpanla ot biçiyor.

Kış için besledikleri hayvanlara ot ve saman hazırlığı yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde, tarım aletlerinin giremediği bölgede yardımlaşarak gruplar halinde ot biçimi yapıyor.

TRAKTÖR GEÇMİYOR

Engebeli arazilerde komşularıyla birlikte ot biçtiklerini belirten 32 yaşındaki Recep Aykut, "Otu biçmek zorundayız. Traktörün girmediği engebeli yerlerde mecburen otu tırpanlarla biçiyoruz. Tırpanla ot biçme, dede ve baba mesleğimizdir.

Çok zor ve yorucu bir meslek ama bir o kadar da zevkli. Tamamen insan gücü ile gerçekleştiriliyor. Günde 1200 ot bağı biçiyoruz. Kurumasını bekliyoruz iki ay sonra yine sırtlayarak yolun üzerine götürüp oradan da araçlara konup köye götürüyoruz." dedi.

Yüksekova'da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor VİDEO

"50 KİŞİ İMECE USULÜ TIRPAN YAPIYORUZ"

Köyde imece usulü her gün birinin tarlasını biçtiklerini belirten 50 yaşındaki Abdullah Altan ise, "Geçen hafta kardeşim, ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdi. Otlar kurumasın diye bugün kardeşimin tarlasını biçtik.

Yaklaşık 50 kişi ile imece usulü ile tıpanla engebeli yerlerde ot biçiyoruz. Bu aynı zamanda gelenek haline getirdiğimiz bir şey. Bugün kardeşimin, yarın başka bir akrabamızın otunu biçeriz kimin ne sıkıntısı olursa el birliğiyle tırpanlarımız hazırdır." diye konuştu.

























