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    Yüksekova'da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor

    Geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, ot biçme döneminin başlamasıyla tarım aletlerinin giremediği bölgeleri tırpanla biçmeye başlayarak, bunun bir geleneğe dönüştüğünü söyledi.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 17:02
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    Yüksekova'da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor

    Hakkari Yüksekova'ya 38 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımlı Tarlacık köyündeki çiftçiler kavurucu sıcaklarda tırpanla ot biçiyor.

    Kış için besledikleri hayvanlara ot ve saman hazırlığı yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde, tarım aletlerinin giremediği bölgede yardımlaşarak gruplar halinde ot biçimi yapıyor.

    TRAKTÖR GEÇMİYOR

    Engebeli arazilerde komşularıyla birlikte ot biçtiklerini belirten 32 yaşındaki Recep Aykut, "Otu biçmek zorundayız. Traktörün girmediği engebeli yerlerde mecburen otu tırpanlarla biçiyoruz. Tırpanla ot biçme, dede ve baba mesleğimizdir.

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #1

    Çok zor ve yorucu bir meslek ama bir o kadar da zevkli. Tamamen insan gücü ile gerçekleştiriliyor. Günde 1200 ot bağı biçiyoruz. Kurumasını bekliyoruz iki ay sonra yine sırtlayarak yolun üzerine götürüp oradan da araçlara konup köye götürüyoruz." dedi.

    Yüksekova'da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor VİDEO

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #2

    "50 KİŞİ İMECE USULÜ TIRPAN YAPIYORUZ"

    Köyde imece usulü her gün birinin tarlasını biçtiklerini belirten 50 yaşındaki Abdullah Altan ise, "Geçen hafta kardeşim, ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdi. Otlar kurumasın diye bugün kardeşimin tarlasını biçtik.

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #3

    Yaklaşık 50 kişi ile imece usulü ile tıpanla engebeli yerlerde ot biçiyoruz. Bu aynı zamanda gelenek haline getirdiğimiz bir şey. Bugün kardeşimin, yarın başka bir akrabamızın otunu biçeriz kimin ne sıkıntısı olursa el birliğiyle tırpanlarımız hazırdır." diye konuştu.

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #4

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #5

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #6

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #7

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #8

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #9

    Yüksekova da otlar, imece usulü tırpanla biçiliyor #10

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