İlçedeki Büyükçay Deresi'nde 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen rafting gösterisi, büyük ilgi gördü.

Kahraman Türk askeri sayesinde terör örgütü PKK'dan arındırılan Hakkari Yüksekova, artık etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Devlet eliyle yapılan değişim-dönüşüm çalışmaları üzerine yepyeni bir görünüme kavuşan Büyükçay Deresi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla rafting etkinliği düzenledi.

30 sporcudan renkli görüntüler

İHA'nın haberine göre; Yeşildere Mahallesi’nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun yanında startı verilen ve 30 sporcunun yer aldığı etkinlik, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan 50. Yıl Ortaokulu'nun yanında son buldu. O anlar ise bölgedeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Vali Akbıyık: Bölgemizde artık huzur, sağlık ve spor var

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığı'nın, Hakkari ve Yüksekova’da düzenlediği etkinlik için teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle biz de rafting heyecanını halkımıza yaşattık. Artık eski imajını taşımıyor. Burada huzur, mutluluk, sağlık, spor ve eğitim var. Tüm illerde nasıl her şey varsa, artık Yüksekova’da da var. Yüksekova gelişen ve büyüyen bir şehir olarak, artık sadece hizmetlerle anılacak. Bize en büyük katkıları ve destekleri olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese Hakkari ve Yüksekova adına teşekkür ediyorum." dedi.

Yüksekova'da rafting heyecanı VİDEO