Yüksekova’da sanayi ustalarının Ramazan mesaisi zor geçiyor Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki küçük sanayi sitesinde çalışan oto sanayi ustaları, Ramazan ayında da yoğun mesai yapıyor.

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İHA

Hakkari'de 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan oto sanayi ustalarının mesaisi de devam ediyor.

Oruçlu olmalarına rağmen sabahın erken saatlerinde iş başı yapan ustalar, iftar vaktine kadar gelen araçları tamir ediyor.

Oruçluyken halsizlik ve yorgunluk hissettiklerini söyleyen sanayi esnafı, çoğu zaman işleri bu yüzden yetiştiremediklerini belirtti.

"Çalışırken ekstra yorgun ve halsiz oluyoruz"

30 yıllık oto sanayi utası Ekrem Kayhan, Ramazan ayında çalışmanın daha zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sabah 08.30’da iş başı yapıyoruz. İftar vaktine yarım saat kala dükkanı kapatıyoruz. Çoğu zaman ekmek ve çiğ köfte almaya vaktimiz olmuyor. Çalışırken ekstra yorgun ve halsiz oluyoruz. Çoğu zaman yorgunluktan talebi karşılayamıyoruz. Ama elimizden geldiğince işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. 30 yıldır sanayi ustasıyım. Her zaman orucumu tuttum.

"Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz"

Ramazan ayının bu sene serin havalara denk geldiğini söyleyen 20 yıllık oto sanayi ustası Bülent Erdoğan ise şöyle konuştu:

Havalar akşama doğru iyice serinliyor. Soğuk havaların etkisiyle de halsizlik ve yorgunluk artıyor. İşimiz çok zor ve yorucu. Mecburen bu işi yapıyoruz. Bazen işleri yetiştiremiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz. Biz de kolay şartlarda çalışmıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)