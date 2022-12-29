Yüksekova'da yarım ay manzaraları

Hakkari Yüksekova'da şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerin az bulutlardan dolayı net çıkan yarım ay şehrin ışıkları ile birleşmesi ayrı bir güzellik kattı.

Beyaz ve kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, telefonlarıyla fotoğraf çekti.

"Muazzam bir görüntü"

Yarım ayın güzelliğini fotoğrafladığını belirten Cami İnce isimli vatandaş, İHA'ya yaptığı açıklamasında "Yüksekova semalarından hilal şeklindeki yarım ay, şehrin ışıklarıyla beraber güzel görüntü oluşuyor. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü sunuyor. Hayran kaldım diyebilirim. Doyasıya izleme keyfini yakaladık ve o anları fotoğrafladık'' dedi.

Yüksekova’da mest eden 'yarım ay' manzarası VİDEO