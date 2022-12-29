Petrol
83.62
-1.25%
Euro
19.8555
-0.01%
Dolar
18.7137
0.02%
Altın
1.085
-0.22%
Borsa
5346
0.00%
Bitcoin
314.831
-0.34%
BTXN Coin
6.08
-4.55%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Yüksekova'da yarım ay manzaraları

    Hakkari Yüksekova'da şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.
    • 29.12.2022 - 00:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yüksekova'da yarım ay manzaraları

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerin az bulutlardan dolayı net çıkan yarım ay şehrin ışıkları ile birleşmesi ayrı bir güzellik kattı.

    Beyaz ve kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, telefonlarıyla fotoğraf çekti.

    "Muazzam bir görüntü"

    Yarım ayın güzelliğini fotoğrafladığını belirten Cami İnce isimli vatandaş, İHA'ya yaptığı açıklamasında "Yüksekova semalarından hilal şeklindeki yarım ay, şehrin ışıklarıyla beraber güzel görüntü oluşuyor. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü sunuyor. Hayran kaldım diyebilirim. Doyasıya izleme keyfini yakaladık ve o anları fotoğrafladık'' dedi.

    Yüksekova’da mest eden 'yarım ay' manzarası VİDEO

    Yüksekova da yarım ay manzaraları #1

    Yüksekova da yarım ay manzaraları #2

    Yüksekova da yarım ay manzaraları #3


    Çin hastanelerinde korona yoğunluğu
    Dünya

    Çin hastanelerinde korona yoğunluğu

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Eti Maden, 1.3 milyar dolar kazanç sağladı
    Ekonomi

    Eti Maden, 1.3 milyar dolar kazanç sağladı

    Görüş Bildir