İlçedeki kar yağışını fırsata çeviren bir vatandaş, kardan ‘tavus kuşu’ yaptı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür belli aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı vatandaşlar da kar yağışını eğlenceye çevirdi.

Yapışın ardından güneşli havayı gören Cuma Akdoğan, okul bahçesindeki karları el arabasıyla toplayarak çalışmalarına başladı.

KARDAN 'TAVUS KUŞU' YAPTI

Akdoğan, 3 saatin sonunda sülüngiller türünden olan kardan ‘tavus kuşunu’ yaptı. Kar yığınlarını birebir tavus kuşuna benzetip tüm renklerden oluşan boyama çalışmalarından geçirerek, ortaya güzel bir görüntü çıkardı.

"HERKES GELİP FOTOĞRAF ÇEKİYOR"

Yaptığı tavus kuşunun herkes tarafından ilgi gördüğünü anlatan Akdoğan, "El arabasıyla kar toplayarak, 3 saat içinde büyük şekilde ve birebir benzetmeye çalıştığımız ‘tavus kuşunu’ yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Çünkü bu saatten sonra kar artık tutmaz yaza yaklaştık. Güzel bir çalışmayla karı tavus kuşuna çevirdik ve çok da güzel oldu. Tavus Gören herkes çok beğendi ve resim çekmeyi de ihmal etmediler." dedi.

Yüksekova'daki kardan 'tavus kuşu' ilgi çekti ViDEO