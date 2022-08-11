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    Yüksekova'dan Süper Ay manzaraları

    Hakkari Yüksekova'da beyaz ve kızıl renkte dağların arasından çıkan Süper Ay görenleri kendine hayran bıraktı.
    • 11.08.2022 - 22:16
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 22:20
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    Yüksekova'dan Süper Ay manzaraları

    Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlemlenen Süper Ay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de görüntülendi.

    Türkiye'de net görülen ‘Süper Ay', ilçede vatandaşlar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi.

    Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu görüntü kayıt altına alındı.

    Süper Ay kendine hayran bıraktı

    Yüksekova’da akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte dağların arasından çıkan Süper Ay kendine hayran bırakırken, kızıl ve beyaz rengini gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak fotoğrafladı.

    Yüksekova'dan Süper Ay manzaraları VİDEO

    Yüksekova dan Süper Ay manzaraları #1

    "Muazzam bir görüntü"

    Yüksekova'nın Süper Ay’la cıvıl cıvıl parladığını ifade eden Rıdvan Basmacı isimli vatandaş, İHA'ya yaptığı açıklamada "Yüksekova semalarından güzel bir Süper Ay görüntüsüyle karşı karşıyayız. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyredip fotoğraflıyoruz. Muazzam bir görüntü ile karşısında hayran kaldık. Doyasıya izleme keyfine vardık. İnşallah bugün herkes bu güzellikleri izlemiştir” dedi.

    Yüksekova dan Süper Ay manzaraları #2

    Yüksekova dan Süper Ay manzaraları #3

    Yüksekova dan Süper Ay manzaraları #4

    Yüksekova dan Süper Ay manzaraları #5


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