Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çocuklar, İsviçreli turist Andrea Stifel'e ilçeyi İngilizce tanıtırken, İsviçreli turist hem şaşırdı hem de takdir etti.

Dünyayı gezen İsviçreli turist Andrea Stifel Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi. Burada İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan’ın rehberliğinde ilçeyi gezen İsviçreli turist Andrea Stifel, Yüksekova’nın tarihini ise çocuklardan İngilizce dinledi.

"TARİHİ İNGİLİZCE ANLATMALARI AYRICA MUTLU ETTİ"

Ters Lale heykelinin yanında ilçenin tarihini ve yemeklerini dinleyen Stifel, "İsviçre’de makine mühendisliği okuyorum. Bir aydan fazladır Türkiye’deyim. Erdinç Kayhan’ın İngilizce konuşan öğrencileriyle tanışmak için geldim. Bugün Yüksekova’nın sembolü olan Ters Lale heykeli karşında çocukların bana ilçenin tarihini İngilizce olarak anlatmaları beni ayrıca mutlu etti. Özellikle Türkiye’de insanların sıcaklığı ve misafirperverliği çok çok güzel. Ben Türkiye’yi çok sevdim” dedi.

Yüksekovalı çocukların İngilizce tanıtımı, İsviçreli turisti hayran bıraktı - VİDEO

"STİFEL, BÖYLE GÜZEL İNGİLİZCE KONUŞAN ÖĞRENCİLERİMİZE HAYRAN KALDI"

Dışardan gelen tüm turistlere ilçeyi tanıttıklarını belirten İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan ise “3 gündür misafirimiz olan İsviçreli Andrea Stifel’i ilçeyi gezdirip tanıtıyoruz. Kendisine bu sefer ilçenin sembolü olan Ters Lale karşında tanıttık. İngilizce bilen öğrencilerimiz, İsviçreli Andrea Stifel’e Yüksekova’yı tanıttılar. Kendisi Yüksekova’da böyle güzel İngilizce konuşan çocukların karşısında hayran kaldığını ifade etti. Biz de İsviçreli Stifel’e ilçeyi tanıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.