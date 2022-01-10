Kar yağışının ardınan çıkan güneşi fırsat bilen çocuklar, poşet tahta ve bidonlarla karda kayarken eğlenmenin keyfini çıkardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocuklara eğlence çıkardı.

Kar yağışını sevinçle karşılayan Yüksekovalı çocuklar, güneşin açtığını görünce evlerinden getirdikleri poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla karda kaymak için sıraya girdi.

"DERSLERİMİZİ İHMAL ETMİYORUZ"

Neşeyle kayan çocuklar, "Arkadaşlarla birlikte temin ettiğimiz poşet, tepsi ve tahtalarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimizi de ihmal etmiyoruz" dediler.

"YAZIN BÖYLE EĞLENCEYİ BULAMIYORUZ"

Havanın güzel olmasından dolayı kaydığını belirten Furkan Düzen, ’’Yaz geldiğinde zaten böyle eğlenceyi bulamıyoruz. Biz de arkadaşlarla evden tahta, tepsi, poşet ve bidonlarla evimizin yanında kayıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz’’ şeklinde konuştu.

Yüksekovalı çocuklar kar keyfi yaşadı VİDEO

