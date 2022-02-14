Yüksekova'nın saklı cenneti: Doski Vadisi

Hakkari'deki Doski Vadisi'nde bulunan şelale gürül gürül akarken, etrafında oluşan buz sarkıtları görenleri mest ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi'ndeki şelale, kar yağışından sonra etkili olan dondurucu soğuklarla görsel şölen oluşturdu.

10 metreyi bulan buz sarkıtları, köydeki vatandaşların ilgisini çekiyor.

YAZ KIŞ EN GÖZDE MEKAN

Yazın gözde mekanlarından biri olan bölge, kışın da ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar şelaleye gelerek bir yandan geziyor, bir yandan da bol bol fotoğraf çektiriyor.

"HER TARAFIYLA SAKLI CENNET"

Şelalenin iki tarafında oluşan buz sarkıtları karşısında hayran kaldığı belirten Hamza Akkurt, "Aslında bu şelale yaz-kış aynı güzelliğini sergiliyor. Doski Vadisi zaten her tarafıyla saklı cennet diye anılıyor. Biz de bugün Yüksekova ilçe merkezinde 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyüne bağlı Tokağaç mezrasındayız. Özellikle bu şelaleyi görmek için geldik buraya. Şu an süper bir manzarası var. Ortasında su gürül gürül akarken, yan tarafları metrelerce buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunuyor. Biz de bu güzellikleri doyasına fotoğrafladık." dedi.