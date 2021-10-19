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    Yüksekova'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 20:17
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    Yüksekova'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir süren soğuk havalar, bugün öğlen saatlerinde yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

    YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Öğlen saatlerinde ilçe merkezinde yağmur yağarken, ilçenin en yüksek dağları ise mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar ise o anı kaçırmamak için resim çekmeyi ihmal etmediler.

    Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdare Yüksekova Şantiyesi ise olumsuz bir duruma karşı hazır bekliyor. Öte yandan, ilçe merkezinde ise aralıklı yağmurlar devam ediyor.

    Yüksekova nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı #1

    Yüksekova nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı #2

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