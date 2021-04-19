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    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı

    Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ’Yılan Pınarı’ bölgesinde, sürü halinde güneşlenen yılanlar görüntülendi.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 11:16
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    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyündeki yılanlar, sıcak hava nedeniyle gün yüzüne çıktı.

    "ZARARSIZLAR ÖLDÜRMEYİN"

    Bölgedeki yılanların zararsız olduğunu ifade eden Yürekli Köyü Muhtarı Mahir Gündüz, “Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Gördüğümüz gibi yılanlar üst üste görülmeye başlandı. Yıllardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılanıdır. Onun için kimse onları öldürmesin.” uyarısında bulundu.

    Yüksekova'nın zararsız yılanları VİDEO

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #1

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #2

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #3

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    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #5

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #6

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #7

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    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #9

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #10

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #11

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #12

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #13

    Yüksekova’nın zararsız yılanları ortaya çıktı #14

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