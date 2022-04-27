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    Yüksel Aman, Aydan Şener’le televizyon programı yapacağını instagram sayfasından duyurdu 

    Hasret bitiyor, özlem sona eriyor. Çalıkuşu'nun Feride’si güzel sanatçı Aydan Şener oldukça keyifli bir programla ekranlara geri dönüyor.
    • 27.04.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 14:36
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    Yüksel Aman, Aydan Şener’le televizyon programı yapacağını instagram sayfasından duyurdu 

    Programda güzel sanatçı, hayatın tüm renklerini sizlerle paylaşacak.Yüksel Aman, Aydan Şener’le televizyon programı yapacağını instagram sayfasından duyurdu  #1

     

    Bayramdan hemen sonra başlayacak programda Aydan Şener sevenlerine; “Hadi gelin birlikte güzel anılar biriktirelim” dedi.

     


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