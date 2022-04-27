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- Yüksel Aman, Aydan Şener’le televizyon programı yapacağını instagram sayfasından duyurdu
Yüksel Aman, Aydan Şener’le televizyon programı yapacağını instagram sayfasından duyurdu
Hasret bitiyor, özlem sona eriyor. Çalıkuşu'nun Feride’si güzel sanatçı Aydan Şener oldukça keyifli bir programla ekranlara geri dönüyor.
- 27.04.2022 - 14:35
- Güncelleme : 27.04.2022 - 14:36
Programda güzel sanatçı, hayatın tüm renklerini sizlerle paylaşacak.
Bayramdan hemen sonra başlayacak programda Aydan Şener sevenlerine; “Hadi gelin birlikte güzel anılar biriktirelim” dedi.