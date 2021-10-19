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    Yükselen altın fiyatları Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi

    Altın fiyatlarındaki hareketlilikten fayda etmek isteyen vatandaşlar, Kapalıçarşı'da yoğunluk oluşturdu. Çarşının günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:25
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    Yükselen altın fiyatları Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi

    Dünyanın en eski çarşısı Kapalıçarşı’da, altın hareketliliği yaşanıyor.

    Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte kalabalıkla karşılaşan Kapalıçarşı, pandemi dönemindeki günlük 15-20 bin ziyaretçi sayısına fark attı.

    10 binlerde giden günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere çıktı.

    ALTIN YÜKSELİŞİNE BAĞLANIYOR

    Bu duruma altın fiyatlarında hareketliliğin ve yurt dışı uçuşlarının açılmasının etki ettiği düşünülürken, Kapalıçarşı'da röportah veren bir vatandaşın kar etmek için sabah 6'dan itibaren elinde dövizle alanda beklediği anlar akıllara geldi.

    Yükselen altın fiyatları Kapalıçarşı yı hareketlendirdi #1

    FAİZ HARAM DİYEREK ÇARŞIDA NABIZ TUTUYORLAR

    Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasına az bir zaman kala Kapalıçarşı'da yaşanan yoğunluk, 'Faiz haram biz de döviz bozuyoruz.' diyen vatandaşın ifadelerini akıllara getirirken, birçok kişinin aynı mantıkla çarşıya gittiği görüldü.

    Faiz haram olduğu için Dolar ve Euro yapan vatandaş VİDEO - ARŞİV


    Yükselen altın fiyatları Kapalıçarşı yı hareketlendirdi #2

    ELLERİNDE ALTIN VE DÖVİZLE PİYASA TAKİP EDİYORLAR

    Yalnızca altın alım satımı değil döviz alım satımı için de tercih edilen Kapalıçarşı'da vatandaşlar ellerinde altın ve dövizle piyasa takip ediyor.

    Yükselen altın fiyatları Kapalıçarşı yı hareketlendirdi #3

    "ALTIN ALIP SATMAK İSTEYENLER, KAPALIÇARŞI'YI TERCİH EDİYOR"

    Ziyaretçi sayılarına ilişkin de açıklama yapan Özboyacı, "Pandemi döneminde ziyaretçi sayısı çok azalmıştı, 15 - 20 binlere düşmüştü. Uluslararası kapıların açılmasıyla turistler yeniden gelmeye başladı. Şuanda günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere ulaştı. Son dönemde altın fiyatlarında da sert hareketler görülüyor. Altın alıp satmak isteyenler bu dönemlerde Kapalıçarşı’yı tercih ediyor. Kapalıçarşı altın üretiminin merkezi konumunda bulunuyor. Düğün alışverişleri için vatandaşlar çarşıya geliyor." diye konuştu.

    Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı’daki hareketlilik arttı VİDEO

    Yükselen altın fiyatları Kapalıçarşı yı hareketlendirdi #4

    "İSTANBUL'A GELEN TURİSTLERİN İLK DURAĞI"

    Kapalıçarşı’nın turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi olduğunun altını çizen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Kapalıçarşı’nın inşasına 1461 yılında başlandı. Dünyanın en eski çarşısı olma özelliği taşıyor. Burada yaklaşık 66 sokak var, 23 kapı var, 2 bin 489 adet dükkan var. Kapalıçarşı başta kuyumculuk olmak üzere hediyelik eşya, deri, halıcılık gibi sektörleri barındırıyor. İnsanlar buraya geldiklerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İstanbul’a gelen turistlerin ilk uğradığı yerlerden birisi bu çarşı." ifadelerini kullandı.

    Yükselen altın fiyatları Kapalıçarşı yı hareketlendirdi #5

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