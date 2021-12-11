Yumurtanın da böylesi: Çin'in 'yüzyıl yumurtası' ile tanışın

Yüzyıllardır Çinliler tarafından sevilen bir lezzet olmasına rağmen, aşina olmayanlar için yüzyıl yumurtası, denemesi biraz cesaret isteyen gizemli ve şüpheli bir yiyecek olarak görülüyor.

Çin mutfağının tuhaf yiyeceklerinden biri olan "yüzyıl yumurtası", İngilizcede bilinen farklı isimleriyle ‘centruy’, ‘thousand year’ ya da ‘millenium’ egg olarak adlandırılıyor.

Görüntüsüyle içleri kamaştıran bu yumurtaların nasıl yapıldığı ve kimin fikri olduğu da bir o kadar merak ediliyor.

Saydam ve jölemsi yapısıyla alışık olduğumuz yumurtalardan farklı olduğunu söylemek mümkün.

YÜZYIL YUMURTASI NEDİR

Efsaneye göre , bu yumurtalar , Çin'deki Ming Hanedanlığı'na kadar uzanan tesadüfi keşifleriyle yüzyıllardır var olmuştur. Hunan eyaletinin bir sakini, bir havuzda bırakılmış veya sönmüş kireçte ördek yumurtaları keşfetti ve onları denemeye karar verdi.

TUZ VE KİL İLE KAPLANIYOR

Yüzyıl yumurtaları bir yüzyıl boyunca korunmazlar. İşlem aslında birkaç haftadan birkaç aya kadar sürer ve yumurtaları tuzlu su çözeltisine batırmayı içerir.

Çözelti genellikle kil ve tuzdan oluşur, ancak aynı zamanda kül, sönmemiş kireç ve pirinç kabuklarını da içerebilir. Yumurtaların sarısının kremsi, peynir benzeri bir doku almasına neden olur ve beyazları koyu renkli bir jöleye dönüştürür.

Alkali kimyasallar , yumurtanın pH'ını 9-12'ye veya daha da yükseğe çıkarır ve yumurtadaki bazı protein ve yağları lezzetli moleküllere ayırır.

EN MEŞHURU ÖRDEK YUMURTASI

Yüzyıl yumurtalarının en yaygın türü ördek yumurtalarından yapılır. Ancak tavuk yumurtası, kaz yumurtası ve bıldırcın yumurtası gibi diğer türleri de aynı şekilde muhafaza edilebilir.

TÜKETİLEBİLİYOR

Yüzyıl yumurtaları meze olarak servis edilebilir ve genellikle kendi başlarına yenir. Bazen yumurtanın güçlü aroması bir çorbayı zenginleştirmek veya salatalara ve fermente sebzelere eşlik etmek için kullanılır.