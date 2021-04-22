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    Yunan askerlerinin ittiği 23 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Türk kara sularına itilen lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 13:32
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    Yunan askerlerinin ittiği 23 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında, lastik bot üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

    MİDİLLİ ADASI'NA GİDECEKLERDİ

    Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için İzmir Körfezi bölgesinde bilmedikleri yerden denize açıldıkları belirlenen kaçak göçmenlerin, Yunan Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edildi.

    Yemen ve farklı Afrika ülkelerinden oldukları tespit edilen 23 kişinin, Foça Balıkçı Barınağı'nda yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

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