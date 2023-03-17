Yunan güçlerinin ölüme terk ettiği hamile göçmenler Kuşadası'ndan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenler, geri dönmeleri için yapılan işkenceyi anlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, kaçak göçmenlerin taşındığı 2 botun Dilek Yarımadası Dipburun mevkii Milli Park yakınlarında battığı ihbarı geldi.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, sevk edildi. 38 kaçak göçmen kurtarılırken, 3'ü erkek, 1'i kadın 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Hipotermi geçiren kaçak göçmenler ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Göçmenlerin ayrıca Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan kaçak göçmenler tedavilerinin ardından jandarmadaki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaçak göçmenler içerisinde bulunan Liberya uyruklu 4 aylık hamile 19 yaşındaki Julie Johnson, 6 aylık hamile 19 yaşındaki Destniy Gekor ve 8 aylık hamile 25 yaşındaki Hawa Johnson yaşadıklarını anlattı.

"Geri dönmezsem tecavüz edeceklerdi"

Botta karnındaki bebeğiyle Yunan unsurları tarafından denize atıldığını söyleyen Julie Johnson, şunları söyledi:

Yunan polisi denizde bana vurup, eğer geri dönmezsem tecavüz edeceğini söyledi. Beni öldürmemesi, bırakması için bağırdım. Daha sonra yüzmeye başladım. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini görünce yardım istedim. Beni kurtarıp, hastaneye götürdüler ve kıyafet verdiler. Türkler olmasaydı şu an yaşamıyor olacaktım. Beni kurtardıkları için çok teşekkür ederim.

"Karnıma vurdular

Telefonları ve paraları alındıktan sonra darbedildiklerini anlatan Destniy Gekor, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'ye kaçak yollarla geldik. Bottayken, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bize geri gitmemizi söyledi. Bize zarar vermemeleri için ağladım, yardım istedim ama hamile olmama rağmen karnıma vurdular, bu nedenle ağrım oldu. Bazılarımızı deniz attılar. Arkadaşlarımdan birinin boğularak öldüğünü gördüm. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bize iyi davrandı. Kurtarıp, hastaneye götürdüler. Kıyafet verdiler. Türkiye'ye kaçak geldiğimiz için dosyamız yok. Yardıma ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin.

"Denize ittiler"

Hamile olduğunu söylemesine rağmen denize atıldığını belirten Hawa Johnson ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: