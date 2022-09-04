Türk ve Yunan iki TikTok kullanıcısının iki ülke dillerinde kullanılan ortak kelimeleri tek tek saydıkları video beğeni aldı.

Türkiye ve Yunanistan siyasi ve askeri anlamda özellikle son dönemde sık sık gerilim yaşa da kültürel anlamda birçok benzerlik taşıyor.

Yüzyıllarca birlikte yaşayan iki halkın ortaklığı yemeklerden şarkılara, kullanılan kelimelerden daha birçok alanda kendini hissettiriyor.

Yunan ve Türk iki arkadaş ortak kelimeleri saydı

Son dönemin en çok kullanılan sosyal medya platformunda, Türk ve Yunan iki arkadaş iki halkın ortak kullandığı kelimeleri bir videoda sıralayarak paylaştı.

Onlarca ortak kelime

Yemek isimlerinden sıfatlara, küfürlerden nesnelere birçok kelimenin iki dilde de hemen hemen aynı şekilde kullanıldığı görülen video izleyenlerin beğenisini aldı.

Yunanca ve Türkçe'de ortak kelimeler VİDEO