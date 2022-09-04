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Yunanca ve Türkçe'de ortak kelimeler
Türk ve Yunan iki TikTok kullanıcısının iki ülke dillerinde kullanılan ortak kelimeleri tek tek saydıkları video beğeni aldı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2022 - 19:05
Türkiye ve Yunanistan siyasi ve askeri anlamda özellikle son dönemde sık sık gerilim yaşa da kültürel anlamda birçok benzerlik taşıyor.
Yüzyıllarca birlikte yaşayan iki halkın ortaklığı yemeklerden şarkılara, kullanılan kelimelerden daha birçok alanda kendini hissettiriyor.
Yunan ve Türk iki arkadaş ortak kelimeleri saydı
Son dönemin en çok kullanılan sosyal medya platformunda, Türk ve Yunan iki arkadaş iki halkın ortak kullandığı kelimeleri bir videoda sıralayarak paylaştı.
Onlarca ortak kelime
Yemek isimlerinden sıfatlara, küfürlerden nesnelere birçok kelimenin iki dilde de hemen hemen aynı şekilde kullanıldığı görülen video izleyenlerin beğenisini aldı.
Yunanca ve Türkçe'de ortak kelimeler VİDEO