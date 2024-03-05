Yunanlar etli ekmeğe sahip çıktı! Sivaslılardan tepki gecikmedi: Yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar Yunanlar, Türk lezzetlerini sahiplenmeye devam ediyor. Bu durum o ürünlerin ana vatanı konumundaki şehirdeki ustalar ve vatandaşlardan tepki çekiyor. En son etli ekmeğin kendisine ait olduğunu iddia eden Yunanistan'a Sivaslı etli ekmek ustaları yanıt verdi.

İHA

Son yıllarda Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerini sahiplenmeye çalışan baklava, sarma, pilaki, dolma, kebap, kokoreç ve cacıktan sonra bu kez de etli ekmeğin kendilerine ait olduğunu iddia etti.

Türkiye’ye özgü birçok lezzeti sahiplenmek için kamuoyu oluşturmaya çalışan Yunanistan, etli ekmeğe de el uzatınca Sivaslılardan tepki geldi.

Sivaslılar ise etli ekmeğin Türkiye’ye, Türkiye’de ise Sivas’a ait olduğunu söyledi.

Yunanları Sivas’a davet etiler

Dünyada ilk etli ekmeğin Yunanistan’da yapıldığını iddia eden Yunanları Sivas’a davet eden etli ekmek ustası Ali Kara, “Etli ekmek Türkiye’nin, Türkiye’de de Sivas’ın. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların.” şeklinde konuştu.

"Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların"

Etli ekmeğin Sivas’a has yöresel bir lezzet olduğunu ifade eden Ali Kara, etli ekmeğin başka şehirlerde de yapıldığını ancak Sivas için vazgeçilmez olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Başka şehirlerimizde de yapılıyor ama Sivas’ın kendine has özellikleri var. Etli ekmeğimiz Sivas’ımızın vazgeçilmezleri arasında. Biz etli ekmeğimizi genellikle dişi büyükbaş hayvanların etlerinden yaparız. Yağlı kaburga etlerinden iç harcını hazırlayarak meydana getirdiğimiz bir lezzet. Çok rağbet gören yöresel bir lezzetimiz. Son zamanlarda bizim kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya çalışan Yunanistan’dan ses çıktı. Lokuma, baklavaya, cacığa sahip çıkmaya çalıştıkları gibi şimdi de etli ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni Yunanistan’ın oldu bitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların.

“Etli ekmek Türkiye’nin, Türkiye’de de Sivas’ın”

Bizim kültürel varlıklarımıza geçmişte olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya çalışacaklar. Yarın da başka bir şey üzerinde hak iddia edecekler. Sonuç itibarıyla elde edebilecekleri bir şey değil. Yunanistan’ın zaman zaman böyle şeyleri olacak. Biz bunlara zaten alışığız. Türkiye’nin her şeyine geçmişte olduğu gibi bugünde hak iddia edecekler ama sadece boş konuşmakla yetinecekler. Elde edecekleri hiçbir şey yok. Etli ekmek Türkiye’nin, Türkiye’de de Sivas’ın. Yunanları da davet ediyoruz. Gelsinler, lezzetlerimizi tatsınlar. Sivas’ı görsünler, Türkiye’yi gezsinler. Zaten Türkleri çok iyi bilirler, gelsinler gezsinler. Lezzetlerimizi tatsınlar kesinlikle pişman olmazlar.

“Yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar”

Yunanların etli ekmeği sahiplenmesine şaşırmadığını dile getiren Burak Yücetağ ise daha önce de Türk yemeklerini sahiplenmeye çalıştıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Daha önceki yıllarda bazı yemeklerimizi sahiplenmeye çalışmışlardı. Hatta dün kokoreçi de sahiplenmişler. Bu gidişle Türkiye’yi sahiplenme düşünceleri olacak gibi duruyor. Ama öyle bir durumda 'yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar' diye düşünüyoruz. Türk milleti olarak lezzetimizle her zaman ön plandayız. Sivas için de etli ekmek çok meşhur bir yiyecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)